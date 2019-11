Atalanta-Juve, Gasperini: «Meritavamo la vittoria. Sul rigore dico che…»

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky alla fine del match perso dalla sua Atalanta contro la Juve

Nonostante la sconfitta Gian Piero Gasperini ha commentato con soddisfazione il match giocato dai nerazzurri contro la Juve. Le sue parole ai microfoni di Sky.

ATALANTA – «L’Atalanta meritava la vittoria, nettamente. Almeno fino al 75′. Poi loro hanno trovato il primo gol molto fortunoso e la qualità che hanno davanti ha fatto la differenza»

RIGORI E VAR – «Ho rivisto gli episodi ma come si è detto tante volte: c’è grande confusione sui falli di mano, se mi avessero fischiato contro quello che mi hanno dato mi sarei arrabbiato molto. C’è confusione, diventa veramente difficile giocare con questa confusione. Bisogna avere una chiarezza che non c’è».

MAGGIORE CHIAREZZA – «Gli errori ci saranno sempre. Ma si deve avere una maggiore chiarezza perchè così non si può andare avanti. Dobbiamo distinguere se quello è rigore oppure no, altrimenti diventa una lotteria. Al di là degli errori che non mancheranno mai bisogna raggiungere una chiarezza».

MATCH – «Abbiamo giocato con intensità concedendo molto poco alla Juventus. Siamo stati molto bravi a chiudere gli spazi, avevamo la partita in mano. Credo che la svolta sia stata quel pareggio casuale: è chiaro che la Juve è molto cinica, più di noi però ai miei non posso dire nulla».