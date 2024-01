Gasperini: «Coppa Italia possibile per l'Atalanta. Tra Musso e Carnesecchi...»

Le parole in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini prima della gara in trasferta contro il Milan per quanto concerne la Coppa Italia

La conferenza stampa integrale dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini prima della gara contro il Milan.

OBIETTIVI – «La Coppa Italia rimane sempre un trofeo possibile per l’Atalanta rispetto allo scudetto. Non vogliamo tirarci indietro, l’obiettivo è andare in Champions League: a Roma ho visto una squadra veramente compatta per competere ad alti livelli. Domani affrontiamo pur sempre una squadra molto forte come il Milan».

NIENTE RIGORI A FAVORE – «Nel girone d’andata siamo stati l’unica squadra a non aver avuto un rigore a favore, ma anche nel girone di ritorno dello scorso anno. Non abbiamo tanti episodi da reclamare, ma visto quanto si vanno a cercare i rigorini ne avremmo potuti avere una decina.».

INFORTUNI – «Sapremo tutto domani mattina sulle condizioni di De Ketelaere e Kolasinac. Sono molto ottimista».

HIEN – «Giocatore importante, ma sicuramente con la necessità di rodare un po’».

MUSSO E CARNESECCHI – «Stanno avendo una serie di partite entrambe, Musso ha fatto bene quando ha giocato, anche meglio degli anni passati. Anche Carnesecchi ha fatto una buona partita contro la Roma, cerco di seguire il momento. Dall’altra in attacco abbiamo anche molte alternative dove tutti giocano: da De Ketelaere a Lookman, fino a Miranchuk e Muriel. Risultando comunque decisivi».