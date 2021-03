Gasperini: «Non andiamo a Madrid a fare una passeggiata»

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara con lo Spezia. Ecco le sue parole

SEGNALI – «Segnali molo confortanti, martedì sarà un’altra partita. Questa sera era una partita difficile perché lo Spezia occupa tutto il campo ed è difficile da prendere. Sbloccato il risultato, è diventata una partita più agevole».

PASALIC – «E’ dovuto stare fermo parecchio. Adesso sta ritrovando la condizione. Questa sera ha faticato nel primo tempo poi però in area si fa sempre trovare, è sempre puntuale negli inserimenti».

REAL MADRID – «Non andiamo là a fare una passeggiata. E’ un risultato difficile da ribaltare però visto che all’andata abbiamo fatto una partita di sofferenza e non ci siamo potuti confrontare undici contro undici, vediamo come andrà questa partita. Siamo orgogliosi e felici di andare a giocare a Madrid con una qualificazione che non è ancora compromessa. Ho già in testa una formazione e dobbiamo pensare di giocarla con 15 giocatori. Dobbiamo essere in gara nei minuti finali, è il nostro obiettivo».

ERRORI – «Lo Spezia contro le big si esprime in questo modo, non è facile da andare a prendere. Giocano a memoria, sanno come muoversi. Abbiamo fatto bene nel primo tempo ma sul piano tecnico abbiamo sbagliato molto».

DUVAN – «Zapata sarebbe entrato al posto di un attaccante. Probabilmente al posto di Ilicic».