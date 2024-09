Gatti Juventus, parole da CAPITANO! Tutta la GRINTA del difensore bianconero: ecco le parole dopo Empoli

Gatti Juventus, parole da CAPITANO vero! Tutta la GRINTA del difensore bianconero: ecco le parole dopo il pareggio contro Empoli

La Juventus si ferma e non va oltre lo 0-0 anche contro l’Empoli in trasferta, racimolando il secondo pareggio consecutivo a reti bianche dopo quello contro la Roma allo Stadium. Tra i migliori in campo si segnala ancora Federico Gatti, che ha salvato anche con un grande intervento il risultato nel finale.

Dopo il match, sui propri canali social, il difensore bianconero ha condiviso un messaggio da vero e proprio leader per caricare i compagni verso i prossimi impegni: «Guardiamo avanti, siamo la Juve. Testa subito già a martedì!».