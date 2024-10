Gatti RAMMARICATO: «Non ci sono alibi. Ecco come ha influito l’assenza di QUEL GIOCATORE»

Il difensore bianconero Federico Gatti ha parlato nel post-partita di Juve Cagliari: ecco le sue attuali dichiarazioni

Il difensore bianconero Federico Gatti ha parlato così dopo Juve Cagliari, ai microfoni di DAZN, nel match valido per la settima giornata della Serie A 2024/25.

SERVIVA UN ALTRO ATTEGGIAMENTO – «Non ci sono alibi, oggi era da vincere a qualsiasi costo. C’è grande rammarico, ma questo ci serve a crescere. Buttati via due punti che alla lunga peseranno».

COSA CAMBIA SENZA BREMER – «Certo che cambia, è tra i più forti al mondo e la sua è una grave perdita. Dobbiamo dare tutti di più per tutti. Il risultato di oggi deve servirci a crescere, non si può pareggiare una gara così».

QUANTO FA ARRABBIARE IL GOL PRESO – «Dispiace di più per il risultato, avessimo vinto con un gol subito non sarebbe stato un problema».

NERVOSISMO FINALE – «Francisco è un giocatore importante, non possiamo cadere in questi errori. Questo ci penalizzerà nelle prossime gare. C’è da crescere tutti».

PUNTI PERSI PER LO SCUDETTO – «Era una vittoria che ti faceva lavorare con più tranquillità, era un passo in avanti. Questo deve servirci per crescere, non possiamo fare errori così nell’atteggiamento. Queste partite vanno portate a casa».