Gennaro Borrelli: «BRESCIA, ripagherò CELLINO»

Gennaro Borrelli, attaccante del Brescia, è tornato al gol in occasione della sfida di campionato contro la Cremonese

Gennaro Borrelli si è sbloccato nell’ultima giornata di campionato e promette di fare un grande torneo di Serie B. Il Brescia crede in lui, tanto da avere sborsato 3,8 milioni per averlo tra le sue fila. L’attaccante si è raccontato a La Gazzetta dello Sport.

IL GOL ALLA CREMONESE – «É stata la mia giornata fortunata. Primo gol di quest’anno e 7 al Fantacalcio: e ho lasciato fuori Pohjanpalo…».

IL PRESENTE – «É un nuovo inizio. L’infortunio dell’anno scorso (guaio al malleolo, ndr) mi aveva tolto finale di campionato e playoff».

CELLINO FA PESARE IL COSTO – (ride) «Qualche battuta me la fa, io lo rassicuro: “tranquillo pres, quei soldi non li ha buttati”. É doveroso ripagare chi ti dà fiducia».

SALTO IN A – «Punto al massimo, ogni partita è come se fosse l’ultima e gli allenamenti li faccio al 100%, poi quello che arriva lo prendiamo…».

IL NAPOLI – «Che forte Lukaku! Da bambino ero tifoso, prima nei distinti e poi in curva. L’ultima volta allo stadio è stato con il Leicester (9 dicembre 2021, ndr). E ho debuttato in A nel Frosinone proprio in casa contro il Napoli (19 agosto 2023, ndr). Ma lasciamo stare… Poi mi massacrano! Sono ambizioso, ma nessuno fa regali».

TONI O CARACCIOLO – «Diciamo che mi piacerebbe essere la fusione tra i due» (ride).