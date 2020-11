Genoa, Badelj: «Vittoria nel derby sensazione unica»

Milan Badelj commenta la vittoria contro la Sampdoria in Coppa Italia. Ecco le dichiarazioni del centrocampista del Genoa

Milan Badelj, centrocampista del Genoa, commenta a Rai Sport la vittoria contro la Sampdoria.

«Sensazione unica, particolare. Oggi ci sono mancati solamente i tifosi per sentire veramente nel suo pieno spirito. Dal risultato si vede la voglia che avevamo di riprenderla. A volte hai tanta voglia e non riesci, come a Udine. Invece oggi abbiamo mostrato il carattere e l’orgoglio di squadra».

