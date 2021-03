Genoa, Ballardini: «Partita complicata, la tranquillità è un privilegio»

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Roma. Ecco le sue parole

PARTITA – «E’ stata una partita complicata sia per noi che per loro. Noi non siamo stati bravi nell’ultimo passaggi. Noi abbiamo fatto una buona partita».

STANCHEZZA – «Abbiamo fatto tre partite in sette giorni. In uscita con il pallone potevamo essere più bravi e senza palla potevamo dare più fastidio E’ mancata freschezza e brillantezza».

STEP SUCCESIVO – «La tranquillità è un privilegio che ti devi guadagnare. Nella qualità del gioco siamo migliorati molto. Quello che ci manca è la chiarezza nello smarcamento e la qualità di alcuni passaggi che sono un po’ difficili da fare, Questo è lo step successivo».