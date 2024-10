Genoa, ecco il B-day: in mattinata le visite mediche di Balotelli, nel pomeriggio il primo allenamento

Genoa, è il giorno di Mario Balotelli: l’attaccante sta svolgendo le visite mediche, nel pomeriggio sarà subito a disposizione di Gilardino

In casa Genoa è il giorno di Mario Balotelli in rossoblù. Come riportato da Alfredo Pedullà la giornata del nuovo attaccante di Gilardino è già programmata e piena di impegni. In mattinata ci saranno le visite mediche e poi la formalizzazione del suo contratto, fino a giugno 2025.

Nel pomeriggio invece l’ex Inter e Milan sarà già a disposizione del tecnico per il primo allenamento, pronto a dare il suo contributo al Grifone in termini di esperienza e reti.