Genoa, Bani: «Fondamentale vincere per agganciarci al treno». Le parole del difensore dei liguri

Il difensore del Genoa Bani ha parlato su Dazn della vittoria ottenuta dalla sua squadra contro il Cagliari. Le sue parole.

«Era fondamentale per agganciarci a tutto il gruppo che lotta per la salvezza, Sabato ci sarà il derby e sarà fondamentale. Ora il derby che vale quasi il doppio: dobbiamo restare concentrati e continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto, per dare sempre tutto in campo».