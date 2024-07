Genoa, Blazquez: «NESSUNA offerta dall’Arabia per Gudmundsson, a gennaio abbiamo rifiutato QUESTA cifra»

Le parole di Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, sul futuro di Albert Gudmundsson. I dettagli

Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, ha parlato a winwin del futuro di Albert Gudmundsson.

GUDMUNDSSON– «Abbiamo ricevuto diversi apprezzamenti per lui, ma al momento non è arrivata nessuna offerta ufficiale. Circolano comunque diversi interessi. Abbiamo rifiutato un’offerta della Fiorentina che si aggirava sui 30 milioni di euro, non perché non fosse una buona offerta, affatto, ma perché è arrivata a gennaio e avevamo bisogno di continuare a lottare per i primi 10 posti. Trattenerlo era fondamentale per raggiungere quell’obiettivo. Non abbiamo alcun interesse da parte dell’Arabia Saudita riguardo ai nostri giocatori. Ci sono molte squadre che hanno richiesto informazioni su Albert Gudmundsson, ma non c’è nulla di concreto al momento. Ascoltiamo tutte le offerte, ovviamente, ma quando prendiamo la decisione di vendere un giocatore, è perché abbiamo un’alternativa per sostituirlo in termini di qualità, prestazioni e comportamento. Siamo felici che altri club notino il lavoro che stiamo svolgendo».