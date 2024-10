Genoa Bologna, Gilardino e Italiano obbligati a vincere

La sfida tra Genoa Bologna, valevole per l’ottava giornata di campionato, può essere un match cruciale

Ci sono determinate partite che possono svoltare la stagione. Quella tra Genoa Bologna potrebbe essere una di queste vista la partenza negativa di ambedue le squadre, se si considerando gli obiettivi prestagionali.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoblu liguri hanno collezionato solo una vittoria su sette partite per un totale di appena cinque punti in campionato, così come i gol fatti. Quelli subiti invece sono il triplo, ben 15, e le tre partite senza segnare cominciano a pesare.

Il Bologna ne ha persa solo una, ma a fare la differenza in negativo sono i cinque pareggi che rallentano la corsa della squadra di Italiano. Migliori i numeri sulle reti con 7 fatte e 9 quelle subite.

Dopo questa sfida, il Genoa avrà un filotto di partite complicate ovvero Lazio, Fiorentina, Parma e Como. Il Bologna invece avrà il difficilissimo match europeo con l’Aston Villa in Inghilterra per poi tornare in Italia per sfidare Milan, Cagliari, Lecce e Monaco in casa in Champions League.