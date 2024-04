Genoa, nome a sorpresa per il dopo Gilardino: ecco il sostituto

Alberto Gilardino è tra i tecnici ambiti di Serie A. Il tecnico del Genoa potrebbe lasciare il capoluogo ligure al termine di questa stagione

Il Genoa sta vivendo un anno tranquillo, senza mai rischiare seriamente la retrocessione. Il merito di questa annata fin qui disputata in maniera ottimale va anche dato, se non per la maggior parte, al tecnico Alberto Gilardrino.

I tifosi del Grifone sperano di averlo alla guida della squadra ancora a lungo, ma il contratto è in scadenza e c’è l’interessamento di Fiorentina, Monza e Torino, rispettivamente in attesa di capire il futuro di Italiano, Palladino e Juric. In caso di addio dell’ex centravanti del Milan, il Genoa potrebbe puntare su Fabio Grosso, vicinissimo settimane fa al Palermo salvo poi saltare tutto