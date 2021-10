Genoa condannato per l’acquisto di Strootman: la decisione del CONI

Genoa condannato per l’acquisto di Kevin Strootman relativo alla scorsa sessione di mercato invernale. La decisione del CONI

«Genoa condannato al pagamento di € 125.000,00 all’Agente olandese Jeroen Hoogewerf. Con lodo arbitrale n.8/2021, emesso in data odierna, il Collegio di Garanzia del CONI ha condannato la società Genoa CFC S.p.A. al pagamento in favore dell’agente Jeroen Hoogewerf della somma di € 125.000,00 dovuta a titolo di compensi professionali maturati in relazione al trasferimento e tesseramento del calciatore Kevin Strootman».