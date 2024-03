Genoa, i conti sorridono al grifone: la sostenibilità è vicina

Il Genoa sta mettendo i conti a posto: anche se il bilancio rimane negativo dimezzate le perdite rispetto allo scorso anno

Il Secolo XIX fa i conti in tasca al Genoa, sottolineando come al momento su questo fronte, le notizie siano ottime per il Grifone. Infatti, anche se il bilancio rimane negativo, la società ha dimezzato le perdite rispetto ai 61 milioni del 2022.

L’obiettivo della proprietà è quello di rendere il club sostenibile a livello economico e, come rivelato dal direttore finanziario Stefano Vincis l’obiettivo è vicino: «Vogliamo la licenza UEFA – ha commentato – e stiamo lavorando per farci trovare pronti. Trend cambiato, il margine operativo lordo sarà positivo».