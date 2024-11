Genoa, Gilardino: «Rivediamo finalmente la luce. Balotelli? È una sfida sia per tutti»

Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, sull’inizio di stagione della squadra rossoblù e sull’impatto di Mario Balotelli

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato a Mediaset dell’inizio di stagione della squadra rossoblù.

INIZIO STAGIONE – «Stiamo rivedendo un po’ la luce, abbiamo fatto 4 punti nelle ultime 2 partite prima della sosta. Abbiamo la necessità e il pensiero di poter recuperare quanti più giocatori, così avendo più giocatori disponibili il lavoro mio e dello staff può essere facilitato».

BALOTELLI – «Normale che entrando nel gruppo deve allinearsi alla squadra, per far sì che possa davvero ritornare a fare quello che è sempre riuscito a fare, la differenza all’interno delle partite. Che siano 15 minuti, mezz’ora o una partita intera, è una sfida. Per noi che lo abbiamo preso e per lui per dimostrare che è ancora un giocatore di Serie A e che può fare la differenza».