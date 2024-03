Genoa Gilardino: «Faremo di tutto per fare una buona prestazione»

Le parole di Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoblù contro il Monza

Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di SKY Sport prima del calcio d’inizio di Genoa-Monza. Di seguito le sue parole.

«Il percorso di maturità è sicuramente più che sufficiente, ma non basta: mancano tante partite alla fine del campionato, ci sono ancora tanti punti in palio e noi abbiamo l’obbligo e la volontà di andare a prenderci ogni tipo di risultato attraverso l’atteggiamento, la prestazione il sacrificio, quello che la squadra ha sempre dimostrato. Anche questa sera la volontà è di affrontare una squadra con talento, organizzata, sappiamo l’importanza della gara e faremo di tutto per fare una prestazione positiva».