Genoa, Gollini: «FUTURO? Vorrei RESTARE a lungo, sul DERBY contro la Samp dico QUESTO»

Le parole di Pierluigi Gollini, portiere del Genoa, sul suo momento di forma nel club rossoblù. I dettagli

Pierluigi Gollini ha parlato a margine di un evento del suo impatto al Genoa.

GENOA – «Sono molto felice, mi trovo molto bene a Genova e in questa società. Mi sto divertendo molto. È bello scendere in campo la domenica al Ferraris, con tutta quella gente dietro che ci spinge. Sono in una situazione nella quale mi trovo molto bene».

FUTURO – «Ho fatta tanta strada, tante partite, tante esperienze. Giocare con il Genoa a dieci anni dall’esordio è un segno del destino. Mi piacerebbe davvero restare in questa società a lungo. Ci sono tante cose belle, ho trovato un ambiente sicuramente bello, persone brave e di alto livello, dal mister allo staff ai preparatori. Si fa calcio in una bella maniera e a un ottimo livello. Ovviamente sono cose che non dipendono solo da me, però mi trovo molto bene».

OBIETTIVI E DERBY – «Il nostro obiettivo è scendere sempre in campo e dare il meglio. A Venezia sappiamo di poter conquistare un risultato importante, tutto passa dalla prestazione. Ci siamo allenati bene, siamo fiduciosi e stiamo lavorando tanto. Poi ci saranno altre due partite molto impegnative. Derby? Conosciamo l’importanza di questa partita. Nonostante sia di Coppa Italia ci teniamo ad andare avanti».