Genoa Hellas Verona LIVE: tabellino, risultato e cronaca in diretta della terza giornata di campionato della Serie A 2024/2025

Allo stadio Luigi Ferraris, Genoa e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la terza giornata della Serie A 2024/2025.

PRIMO TEMPO

Un match dove il Genoa ha il pallino del gioco in mano, dove il Verona aspetta in contropiede . Al 29′ pericolosi i rossoblu dove Vazquez addirittura colpisce la traversa dopo un perfetto traversone dalla destra. Come del resto al 32′ Harroui fa impegnare Gollini. Il match è all’insegna dell’equilibrio e il primo tempo finisce 0-0.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Gollini, De Winter, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino.

VERONA (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Frese; Duda, Belahyane; Harroui, Suslov, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.