Genoa Inter, l’analisi di Calvarese: «Gol Arnautovic da annullare»

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha analizzato gli episodi successi in Genoa Inter e ha fatto la sua moviola

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha analizzato gli episodi successi in Genoa Inter e ha fatto la sua moviola. Le sue dichiarazioni:

ANALISI – «I rossoblù protestano per una spinta di Bisseck su Strootman poco prima del gol di Arnautovic. In effetti il difensore nerazzurro usa entrambe le braccia e soprattutto non le appoggia sull’avversario, bensì lo spinge (con la palla che finisce proprio dove si trovano i due giocatori): sbaglia dunque l’arbitro, manca un fallo in favore del Genoa e la rete sarebbe stata da annullare. Doveri non fischia poco: in totale sono ventotto falli, tredici contro il Genoa e quindici contro l’Inter. La conduzione di gara resta comunque nei giusti binari, nonostante l’errore. Quattro i gialli complessivi, due per squadra».