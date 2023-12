A Marassi, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Genoa e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

A Marassi, Genoa e Inter si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Genoa-Inter 0-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio a Marassi

2′ – Primo squillo dell’Inter! Barella imbuca per Mkhitaryan che viene rimontato in campo aperto e calcia male.

7′ – Azione offensiva del Genoa: serie di scambi tra i padroni di casa, si chiude la difesa nerazzurra.

9′ – Ci prova Thuram! Bella azione dell’Inter con un bel controllo al volo di Arnautovic: l’austriaco pennella un cross per il francese che stacca di testa ma la conclusione è poco potente e facile preda per Martinez.

16′ – Visibilità ridotta in campo per via dei fumogeni. Match temporaneamente sospeso.

23′ – Riprende adesso il match dopo una lunga sosta.

27′ – Occasionissima Inter! Triangolazione veloce sul limite dell’area di rigore avversaria, Arnautovic mette un tiro cross verso Carlos Augusto: la conclusione al volo del brasiliano è respinta dalla difesa genoana.

Migliore in campo: a fine partita

Genoa-Inter 0-0: risultato e tabellino

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, De Winter; Sabelli, Strootman, Badelj, Freundrup, Martin; Gudmundsson, Ekuban. Allenatore: Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.