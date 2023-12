Genoa-Juve, Rocchi: «Mano di Bani? Non un chiaro errore, ma come dinamica era più rigore»

Gianluca Rocchi, designatore AIA degli arbitri, ha parlato a Open Var dell’episodio contestato del mano di Bani in Genoa-Juve

Gianluca Rocchi, designatore AIA degli arbitri, ha parlato a Open Var su Dazn dell’episodio contestato del mano di Bani in Genoa-Juve.

In studio è stato fatto rivedere il video con il tocco e l’audio della Sala Var: «La devia con il ginocchio e poi va sul braccio. Sono d’accordo sulla non punibilità. A posto così check completato». Poi è intervenuto Rocchi: «Non è questa la spiegazione che ci siamo dati. Mi concentrerei più sul movimento del calciatore. Loro si concentrano solo sulla deviazione, ma il giocatore aveva il braccio molle e volto a toglierlo. Per questo non lo consideriamo un errore al 100%. Per quanto mi riguarda dico preferisco che sia dato più rigore che no».