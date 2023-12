Rocchi sul mancato rosso a Malinovskyi: «Ho chiesto di essere severi in campo e al monitor»

Gianluca Rocchi nel corso di Open Var su Dazn ha parlato dell’episodio del mancato rosso a Malinovskyi per il bruttissimo fallo su Yildiz

Gianluca Rocchi nel corso di Open Var su Dazn ha parlato dell’episodio del mancato rosso a Malinovskyi per il bruttissimo fallo su Yildiz. Le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «E’ un mancato rosso in campo, anche se Massa non percepisce l’entità del Var, quindi era una decisione da prendere al monitor. Su questa tipologia di interventi ho chiesto di essere severi in campo prima e poi al monitor, dobbiamo tutelare i calciatori specialmente in questa fase di campionato dove i punti, i risultati e la salute è importante. Le partite sono nervose, devono essere duri e severi».

