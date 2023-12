Genoa Juve, Rocchi deluso ma Massa non verrà fermato

Due errori importanti, decisivi in Genoa Juventus, dell’arbitro Massa e del Var Fabbri, ma nessun provvedimento in atto per il fischietto di Imperia

Tutti scontenti, ma Massa, così come accaduto dopo la bufera di Napoli nel match perso contro l’Inter, non verrà fermato da nessuno. Valutazioni in corso invece su Fabbri, dopo i clamorosi abbagli del Var. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.