Genoa, INFORTUNIO Malinovskyi: definiti i TEMPI di RECUPERO, le CONDIZIONI

Le condizioni di Ruslan Malinovskyi, centrocampista ucraino del Genoa, dopo l’ultimo infortunio. I dettagli

Il Secolo XIX ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Ruslan Malinovskyi dopo l’ultimo infortunio con il Genoa.

I TEMPI DI RECUPERO – «Almeno cinque o sei mesi di stop. Se tutto andrà per il meglio, Ruslan Malinovskyi potrà tornare in campo, intorno a marzo, nelle settimane finali del campionato. Ieri mattina il centrocampista è stato operato a Villa Montallegro, dal primario di Ortopedia del San Martino Federico Santolini che peraltro è genoanissimo e segue il Grifone dalla Gradinata Nord: poco meno di due ore in sala operatoria per intervenire sulla frattura del perone e la lussazione della gamba destra dopo l’infortunio di Venezia».