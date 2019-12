Genoa, Preziosi: «Mercato? Interverrò. Motta allenerà presto un top club»

Genoa, a tutto Preziosi: «Thiago Motta allenerà un top club nel giro di due anni. Mercato? Interverrò per due o tre innesti»

È un Enrico Preziosi a tutto tondo quello che si legge sulle colonne de L’Equipe. Il presidente del Genoa ha rilasciato un intervista alla testa transalpina parlando di diversi temi, tra cui il mercato e Thiago Motta.

«Ci sono tanti allenatori d’esperienza che non sono bravi. Io non credo che sia una questione d’età. Sono convinto che Thiago riuscirà. È stato centrocampista in alcuni dei più grandi club al mondo, sa come si gioca a pallone. Sono pronto a scommettere un miliardo: allenerà un top club nel giro di due anni. È un predestinato. Mercato? Ora ci sono un paio di partite difficili, poi interverrò sul mercato per dargli due o tre innesti adatti al suo gioco».