Genoa, Preziosi: «Schone alza li livello della rosa. Kouame…»

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi ha commentato quanto fatto sul mercato e della situazione relativa a Kouame

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato a margine della ripresa degli allenamenti e del ritorno al “Signorini” della squadra. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: «Schone è un giocatore di classe che alza il livello della rosa ma lui non è il motore centrale, conta sempre di più il gruppo».

«Mercato chiuso? Ripeto, non voglio dire niente in questo momento, i tifosi hanno memoria lunga e non mi sbilancio. Il mister vuole trattenere alcuni giocatori e lo vogliamo accontentare. Abbiamo due o tre esuberi che andranno via ma i calciatori essenziali non partiranno per nessuna cifra. Kouame? Per Andreazzoli è incedibile, me lo ha ripetuto anche poco fa. Non è in vendita, a meno che non arrivi qualcuno con 100 milioni. È intoccabile e per questo lo vogliamo trattenere”.