Genoa Roma, Saelemaekers:  «Qui ho sentito FIDUCIA»

Alexis Saelemaekers, esterno della Roma, è intervenuto prima della sfida contro il Genoa a Marassi

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di DAZN in occasione della sfida tra Genoa Roma. Ecco le dichiarazioni dell’ex Milan.

FIDUCIA – «Ho parlato subito con il direttore in cui ho sentito la fiducia. E’ importante per me continuare la scia di quanto fatto l’anno scorso a Bologna, voglio fare il bene della Roma e riportarla dove deve essere»

HERMOSO E HUMMELS – «Loro hanno questa esperienza per lavorare bene in gruppo e anche in allenamento ci danno quel qualcosa in più, sono molto tosti ed è come se fossimo in partita»