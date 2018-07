Genoa ecco Romulo: il centrocampista è atteso domani per le visite mediche

Inizierà domani l’avventura di Romulo in maglia rossoblù: il centrocampista è atteso in città per le visite mediche

La nuova avventura di Romulo al Genoa comincerà domani, quando il giocatore arriverà in Italia e nel tardo pomeriggio sarà in città per sostenere le visite mediche. In seguito agli accertamenti, ci sarà la firma sul contratto che dovrebbe avvenire con ogni probabilità la mattina di martedì. L’accordo col club rossoblu avrà una durata di due stagioni. L’italo brasiliano lascia quindi il Verona dopo che nel corso dell’ultima stagione aveva collezionato 37 presenze in Serie A con 3 gol e 5 assist.

Niente da fare per l’Inter, che aveva sondato Romulo come pazza idea del suo mercato estivo. I nerazzurri con ogni probabilità continueranno ad inseguire gli obiettivi William Carvalho e Moussa Dembelè.