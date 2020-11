Genoa, Rovella: «Qui ci sono valori eccelsi. Voglio diventare un leader»

Nicolò Rovella ha parlato del momento che sta vivendo con la maglia del Genoa

Nicolò Rovella, giovane centrocampista del Genoa, sta pian piano conquistando punti in rossoblù tanto da diventare uno dei papabili titolari in ogni partita. Il classe 2001, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo momento.

SEGNALE VERONA – «Abbiamo dimostrato il nostro grande spirito di gruppo, una base eccellente da cui ripartire. Quanto accaduto ci ha reso ancora più forti sul piano mentale. Qui ci sono valori eccelsi, il Covid-19 ci ha concesso poco tempo per esprimerlo. Ma ci rifaremo, iniziando dal derby».

DERBY – «Mi torna in mente quello di due anni fa con la Primavera in casa ad Arenzano: venivamo da un periodo negativo. Finì due a zero: splendido».

CARATTERE – «Vorrei arrivare, un giorno, ad essere un leader. L’unico modo per farlo è iniziare ad aiutare subito i compagni. Punizioni? Ci sto lavorando, mi alleno sui piazzati, devo migliorarmi ancora parecchio. Sono solo all’inizio del mio percorso».