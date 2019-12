Genoa Sampdoria, ecco i convocati di Thiago Motta: out Lerager

Thiago Motta ha diramato i convocati per il derby Genoa Sampdoria di domani. Lerager out, Pajac c’è ma è in dubbio

Domani alle 20:45 si giocherà il Derby della lanterna, e Thiago Motta ha reso noti i convocati del Genoa. Ancora assente Lerager, non ce l’ha fatta a recuperare dall’affaticamento muscolare che l’ha tenuto assente nelle ultime due partite. Ci sarà invece Pajac, che resta però in dubbio per noie muscolari.

Ecco i convocati: Marchetti, Jandrei, Radu; Criscito, Goldaniga, El Yamiq, Biraschi, Romero, Ankersen; Jagiello, Ghiglione, Schone, Radovanovic, Sturaro, Cassata, Pajac, Rovella; Sanabria, Favilli, Cleonise, Pinamonti.