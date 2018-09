Genoa e Sampdoria, un minuto di silenzio per le vittime del Ponte Morandi – VIDEO

Genoa e Sampdoria hanno interrotto l’allenamento alle 11.36 per ricordare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi

Il calcio unisce, deve unire! In momenti di difficoltà bisogna mettere da parte il campanilismo, bisogna dimenticare, almeno per un momento, Genoa e Sampdoria, il Genoa contro la Sampdoria, e pensare solo a Genova. Oggi, 14 settembre, è trascorso un mese da quel 14 agosto maledetto che ha portato via 43 persone innocenti e ha lasciato i segni indelebili sulla città di Genova ma anche sul resto d’Italia. Genova vuole voltare pagina ma non vuole dimenticare, non deve dimenticare. L’orgoglio e la forza di una popolazione come quella genovese aiuterà le centinaia di feriti e le famiglie sconvolte dalla tragedia del Ponte Morandi a ripartire perché, purtroppo o per fortuna, bisogna ripartire! Il calcio, come detto, aiuta a unire e Genoa e Sampdoria, con un piccolo gesto, hanno provato ad unire la città di Genova.

Anche il calcio ha preso parte a questo momento di raccoglimento e i due club genovesi hanno deciso di interrompere le rispettive sedute d’allenamento per onorare la memoria delle 43 vittime. La Sampdoria ha condiviso sui suoi social un post nell’ora esatta in cui il pilone centrale del ponte Morandi è crollato: «un minuto di silenzio per far sentire la nostra voce». Entrambi i club hanno postato sui rispettivi canali social il video con il minuto di raccoglimento per una tragedia evitabile che continua a lasciare tutti senza parole. Il rumore di sottofondo ha preso il sopravvento, per una volta, interrompendo il ‘pof, pof, pof’ del pallone, per citare un video che va di moda. Tutti in silenzio e tutti in piedi per onorare al meglio le 43 vittime innocenti della città di Genova. Un minuto di silenzio necessario per fermarsi a riflettere, stavolta per davvero, perché tragedie del genere NON DEVONO più ripetersi!