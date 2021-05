Genoa, Shomurodov: «Sogno il Mondiale ma non chiamatemi Messi»

Eldor Shomurodov racconta la sua prima esperienza in Italia con la maglia del Genoa e svela qual è il suo sogno

Eldor Shomurodov, il Messi uzbeko, o forse no. L’attaccante del Genoa ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport in cui ha parlato dell’adattamento nel nostro campionato. Le sue parole:

MESSI UZBEKO – «Non mi piace questo soprannome. Me lo hanno dato in patria, ma basta vederci giocare per capire che anche come tipo di gioco siamo completamente diversi»

CURA BALLARDINI – «Ho imparato molto sul calcio italiano da quando è arrivato a Genova, soprattutto a livello tattico. La frase che mi dice più spesso? Eldor, ti piace fare gol?»

IDOLI D’INFANZIA – «Quando ero piccolo mi ispiravo a Drogba e Fernando Torres. Adesso non ho un modello vero e proprio e cerco di focalizzarmi su me stesso. Cristiano Ronaldo? Penso sia il più forte di tutti, ma quando abbiamo giocato contro la Juve la sua maglia la volevano tutti e allora l’ho chiesta a Morata»

FUTURO BIANCONERO? – «A proposito di Juve, futuro in bianconero? Si dicono tante cose, ma il mio desiderio più grande ora è quello di segnare un gol al Mondiale per il mio Uzbeskistan e dare tutto per crescere ancora con il Genoa»