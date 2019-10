Genoa, Thiago Motta: «La cosa più difficile è fare un calcio semplice»

Thiago Motta torna al Genoa da allenatore: «Nel mio calcio tutti devono difendere ed attaccare. Felice di questa nuova opportunità»

Dopo la conferenza stampa di ieri pomeriggio, Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN delle sue sensazioni riguardo la nuova avventura come allenatore del Genoa. Le sue parole.

MODULO – «Mi piace molto parlare delle caratteristiche dei giocatori e dei moduli con cui può giocare la squadra. Per me identità di squadra significa difendere tutti quando si difende e attaccare tutti quando si attacca. La cosa più difficile è fare un calcio semplice. Voglio essere me stesso. Nel calcio moderno non ci si può permettere di non difendere e di non attaccare. Il portiere, in tutte le squadre, partecipa moltissimo anche con i piedi e per questo voglio dai miei attaccanti che siano i primi a difendere. Io la vedo così anche perché se facciamo attenzione durante la partita è vero che magari una squadra inizia con un modulo di gioco, ma poi nel corso dell’incontro i posizionamenti cambiano».

PREZIOSI – «Quella volta lì (nel 2008) ho ringraziato di cuore il presidente e questa volta ci siamo messi d’accordo subito guardandoci negli occhi. Lui mi conosce e sa come sono, io lo conosco abbastanza bene: devo ringraziarlo per questa opportunità ed è un onore per me oggi poter allenare il Genoa»