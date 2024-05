Gudmundsson Genoa, la cessione è certa: Juve, Inter o Premier

La cessione di Albert Gudmundsson da parte del Genoa sembra essere cosa certa per poter avere soldi freschi da investire sul mercato

Sull’islandese ci sarebbero diversi club e ai rossoblù potrebbe andare pure bene scatenare una bella asta. In Italia Juve e Inter lo seguono da vicino e la loro offerta potrebbe essere simile con l’inserimento di giocatori in prestito. I bianconeri dovessero cedere Chiesa punterebbero con forza sull’attaccante dei liguri. In questo caso sarebbero pronti a offrire un contratto da oltre 2 milioni all’anno all’islandese, che al momento ne percepisce poco più di uno, mentre con il Genoa andrebbe poi trovata la quadra.

La richiesta di 30-35 milioni, infatti, dovrebbe necessariamente essere abbattuta attraverso l’inserimento di contropartite tecniche nella trattativa. Attenzione però all’interesse dalla Premier League con squadre importanti che possono mettere sul piatto cifre ben più importanti. Lo scrive Tuttosport.