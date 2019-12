Genoa, Thiago Motta: «Nessun problema con Conte…» – VIDEO

Thiago Motta in conferenza stampa ha parlato del suo rapporto con Conte alla vigilia del match contro l’Inter

In conferenza stampa Thiago Motta ha parlato del rapporto che ha con Antonio Conte, alla vigilia della sfida contro i nerazzurri.

«Si tratta di un grandissimo allenatore. Da giocatore o da allenatori c’è sempre comunicazione. Non ho mai avuto problemi con Conte come credo che lui non abbia avuto problemi con me. C’è sempre stata una comunicazione diretta, mi sono sempre trovato bene con lui come con tutti i mister che ho avuto. Ora mi aspetto la stessa cosa dai miei giocatori»