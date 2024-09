Vitinha: «Il GOL mi MANCA tanto, ma il Genoa è come una FAMIGLIA»

Le parole di Vitinha, attaccante del Genoa, sul suo momento di forma nel club rossoblù. I dettagli

Vitinha ha parlato della sua esperienza al Genoa a Il Secolo XIX.

PAREGGIO CONTRO LA ROMA – «È un’azione che avevamo già provato in allenamento, alla fine siamo riusciti a farcela. Sono contento, perché la squadra meritava di fare punti. Il gol mi manca, per un attaccante è importante ma non è un problema, sono sicuro che prima o poi arriverà. L’importante è che la squadra stia crescendo, in questo avvio di stagione abbiamo già fatto vedere quello che siamo in grado di fare».

GENOA – «Qui mi sono sentito subito in famiglia, ho trovato l’ambiente giusto per me. Sento di avere intorno tanti amici, sento che tutti mi vogliono bene ed è la situazione ideale per me, per aiutarmi a essere me stesso. Sento che tutti mi vogliono bene e non li deluderò».

OBIETTIVO – «Sento che il momento in cui sarò al top ormai è vicino, mi sto allenando al massimo per raggiungere quel momento. Abbiamo tre gare molto importanti e pochi giorni per prepararle. Ora siamo concentrati sul Venezia ma sappiamo quanto per i nostri tifosi conti la partita con la Sampdoria, sappiamo che quella partita vogliono vincerla e noi vogliamo essere all’altezza delle loro aspettative».