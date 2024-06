Germania, la seconda maglia rosa diventa un simbolo contro la crescita dei partiti di estrema destra ed è la più venduta di sempre

La maglia rosa della Germania ha avuto in queste settimane un boom di vendite e ora è esaurita, diventando la seconda maglia più venduta di una nazionale di sempre. Come riportato da La Stampa, la divisa da trasferta è diventata in breve tempo un oggetto di culto per molti tedeschi, che la indossano non solo in occasione delle partite, ma anche nella vita di tutti i giorni.

Ideata da Adidas per gli Europei come simbolo di integrazione e inclusione, ha ricevuto molte critiche alla sua presentazione, in particolare dalle frange più conservative dell’estrema destra, che si sono sentite “derubate” della propria nazionale. Polemica che fa il paio con il sondaggio della ARD, la tv di stato tedesca, che si chiedeva se nella nazionale tedesca ci fossero troppi pochi bianchi, un sondaggio bollato in fretta come razzista dal ct Nagelsmann e dalla bandiera della nazionale Muller.

Some users did not like Germany's pink shirt for Euro 2024.



Now comes the response, and it's absolutely incredible 🔥🇩🇪 pic.twitter.com/aXrpINk671 — DW Sports (@dw_sports) March 17, 2024

La maglia, dopo una campagna mirata e preventiva di Adidas è diventata un simbolo, dopo la recente crescita dell’estrema destra alle ultime elezioni europee, di una maggioranza silenziosa, ma numerosa, che vuole dimostrare che il paese vuole respingere i rigurgiti di neonazismo.