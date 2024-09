Roma, anche Ghisolfi in BILICO? RIVOLUZIONE in casa giallorossa: le ultime sul ds giallorosso

Anche Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, sarebbe in bilico: continua la rivoluzione in casa giallorossa?

L’esonero di Daniele De Rossi ha scatenato una reazione a catena che sembra quasi incontrollabile in casa Roma e che sta trascinando in tanto dietro a se. La prima a farne le spese la CEO Lina Souloukou, dimessasi ieri dopo le minacce della piazza giallorossa e ora, come riportato da la Gazzetta dello Sport, potrebbe toccare al ds Ghisolfi.

Arrivato in estate per sostituire Tiago Pinto, il direttore sportivo francese è stato scelto dalla ex CEO lo scorso 22 maggio e ha svolto un mercato molto importante, con oltre 100 milioni spesi in entrata. Nonostante il suo contratto triennale, i Friedkin potrebbero decidere di valutare la sua posizione nel club.