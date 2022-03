Sampdoria, Giampaolo: «La quota salvezza si è alzata, se non vinciamo…». Le parole del tecnico blucerchiato

Marco Giampaolo ha parlato a Sky Sport prima di Venezia-Sampdoria.

Le sue parole: «Scelte? Fa parte della strategia di gara, i motivi sono legati all’importanza della partita. La gara dura 95’, servirà tutto. E’ uno scontro diretto, vincere qui significherebbe aprirsi una via diversa. Viceversa saremmo coinvolti fino alla fine. Siamo arrivati un giorno prima per via della situazione. I giocatori sono nell’ottica della lotta salvezza? Le squadre che stanno sotto hanno fatto risultati non attesi, la quota salvezza si è alzata. I miei sono consapevoli del tipo di campionato che c’è da fare comunque».