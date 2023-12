Giancarlo Inzaghi: «Mio figlio Simone è cambiato, è concentratissimo sull’Inter e lo scudetto»

A La Gazzetta dello Sport Giancarlo Inzaghi ha raccontato con orgoglio il momento che sta vivendo l’allenatore capoclassifica: suo figlio Simone

A La Gazzetta dello Sport Giancarlo Inzaghi ha raccontato con orgoglio il momento che sta vivendo l’allenatore dell’Inter capoclassifica: suo figlio Simone.

DA PADRE COME VIVE IL MOMENTO – «Con grande felicità, perché finalmente tutti si accorgono delle qualità di Simone. E con la curiosità di scoprire come finirà la stagione: le premesse sono ottime. Ma, da papà, non mi sfugge anche un’altra cosa. Simone è cambiato. É più pensieroso, concentrato sugli obiettivi del club, sempre attento a ogni aspetto che riguarda il lavoro. Prima era più scanzonato, scherzava con maggiore felicità. Naturalmente il calcio era sempre al primo posto, insieme alla famiglia, ma mi sembrava più rilassato. Adesso Simone ha imparato a convivere con le pressioni che caratterizzano le grandi squadre, ma questo significa anche occuparsi a 360 gradi di tutto quello che può servire ai giocatori. Vive con l’Inter in testa».

UN CARATTERE NON TRANQUILLO – «É vero, ma ci sono delle sfumature caratteriali che solo noi genitori e Pippo possiamo cogliere. Ogni giorno che passa, si sente sempre più interista: con i tifosi ha un legame fortissimo. Ed è contento di confrontarsi quotidianamente con dirigenti preparati come quelli nerazzurri: il primo pensiero è quello di far crescere la società, non solo la squadra».

IN COSA SIMONE É SODDISFATTO «Per il gruppo. Non ci sono invidie, tutti capiscono le sue scelte e così più facile anche per lui gestire la rosa. La finale, unita alla vittoria di Coppa Italia e Supercoppa, ha dato consapevolezza all’ambiente e chiunque si fida di Simone e si fa guidare».