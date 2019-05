L’ex capitano Giannini urla allo scandalo per il trattamento riservato a De Rossi, consigliandogli di disertare Roma-Parma

Giuseppe Giannini si schiera contro la società giallorossa per il trattamento riservato a Daniele De Rossi.

L’ex capitano giallorosso non ha gradito affatto le modalità dell’addio. Ecco le sue parole:«De Rossi meritava ben altro rispetto. Daniele dovrebbe disertare Roma-Parma e poi potrebbe organizzarsi per conto suo un addio alla Roma dedicato ai tifosi, al di là delle gare ufficiali. Daniele è stato ed è un grande giocatore ed ha rappresentato la Roma in Italia e nel Mondo per anni, meritava un altro trattamento. Dopo oltre 600 presenze non puoi essere allontanato con una tweet o una conferenza stampa.»