Gilardino commenta il calciomercato: «Ho un RAMMARICO», poi sull'HELLAS VERONA...

Gilardino, tecnico del Genoa, in conferenza stampa ha commentato l’esito del mercato e l’Hellas Verona, avversaria di domani

Alberto Gilardino, quest’oggi, ha tenuto la conferenza stampa di presentazione del match contro l’Hellas Verona. L’attuale allenatore del Genoa, oltre che della partita, ha parlato anche del calciomercato.

GILARDINO – «Sono felice che sia chiuso il mercato. Quando ci sono settimane e giorni dove si parla di giocatori in entrata e uscita, non è mai semplice per nessuno. Sono felice dei giocatori che sono arrivati e anche di chi è rimasto dalla passata stagione: ho solo il rammarico di non essere riuscito a completare la rosa. Per quanto riguarda l’Hellas Verona è una realtà e una squadra che da sei campionati consecutivi è in Serie A e per tre stagioni nelle ultime cinque ha ottenuto risultati importanti».