Gilardino: «Dragusin è ancora del Genoa, sul rientro di Retegui…»

Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, in vista della sfida contro il Bologna. Tutti i dettagli

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista del Bologna.

MERCATO – «Le voci e alcune situazioni non fanno bene in questo periodo, col campionato in corso. Ma mi fido molto dei giocatori che ho a disposizione, li vedo ogni giorno allenarsi, li conosco, so che professionisti sono. Fin quando saranno qui so che daranno il 110%. Mi auguro che non vada via nessuno, ma il mercato è variabile e può succedere di tutti. Dragusin? Professionista esemplare oltre che un ragazzo con grande disciplina sportiva. Può essere solo ed esclusivamente di aiuto ora, ci ho parlato, è un giocatore del Genoa e finché vestirà questa maglia andrà forte e sarà protagonista, lui come tutti».

INFORTUNI – «Retegui sta crescendo. Quando tornerà al top Mateo? È stato fuori parecchio e arriva da un percorso diverso da tutti, arriva da un campionato in Argentina, non si è mai fermato lui. Stiamo cercando tutti con il lavoro di tornare al 100%. Da dopo Bologna ci sarà tutto il girone di ritorno e mi aspetto che ci porti 10/13 gol, che faccia grande il Genoa e possa andare all’Europeo. Mateo è importantissimo per noi, indipendentemente dalla scelta di domani, se giocherà dal 1′ o se entrerà dopo. Messias? Sta bene, si è allenato molto bene, è dentro con testa e fisico, ha grande voglia. Fisicamente è incredibile, ha picchi di alta velocità da giocatore top. Se sta bene fisicamente e a oggi sta bene, può farci fare il salto di qualità come Retegui. Ci aspettiamo tanto da lui, può cambiare gli equilibri delle partite».