Giordano duro: «Lazio e Napoli stanno facendo male...»

Bruno Giordano, ex giocatore della Lazio, ha parlato a Radiosei delle recenti prestazione dei biancocelesti e degli azzurri

Bruno Giordano, ex giocatore della Lazio, ha parlato a Radiosei delle recenti prestazione dei biancocelesti e degli azzurri. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Lazio e Napoli stanno facendo male. Dalla squadra di Mazzarri ci si poteva aspettare una prestazione come quella di ieri, sta cercando di superare un momento di emergenza. Siamo noi che effettivamente stiamo mancando. Dobbiamo essere onesti, se ci fosse stato un altro tecnico sulla panchina della Lazio ci sarebbero state critiche su critiche. Stiamo andando avanti sperando in un miglioramento, il gioco non si vede, è la sbiadita copia della passata stagione. L’atteggiamento è molto più difensivo che offensivo, ci sono stati pochi momenti di buono smalto, per il resto è piatta, senza furore. Per fortuna le altre ci stanno aspettando, ma come aspettano noi aspettano anche le altre. Si dovrebbe pensare meno ai clean-sheet, in questo momento lascerei la squadra più a briglie sciolte per capitalizzare le qualità della rosa».