Giovanni Floris, futuro da tecnico? Patentino Uefa B, ecco dove potrebbe allenare

Giovanni Floris ha realizzato il suo sogno: il giornalista e conduttore tv ha ottenuto il patentino da allenatore UEFA B: ecco dove potrà allenare

Giovanni Floris, giornalista e conduttore di Dimartedì su La7, ha ottenuto il patentino UEFA B da allenatore. Grande appassionato calcistico, Floris ha potuto seguire il corso grazie alla Wild Card ricevuta dalla FIGC.

Da oggi quindi potrà allenare fino in Serie D, ma anche fare il collaboratore tecnico in Serie A. E chi lo sa che nello staff del futuro tecnico della Roma, squadra del suo cuore, non possa esserci uno spazio per lui? Il suo docente, Fabio Lozzi, intanto lo consiglia caldamente: «allievo modello, appassionato, studioso e meticoloso, già pronto per le grandi piazze»