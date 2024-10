Girona-Feyenoord: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Estadio Montilivi la sfida di Champions League Girona-Feyenoord: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Estadio Montilivi di Girona si giocherà la gara valevole per la 2ª giornata dei gironi di Champions League tra Girona-Feyenoord. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Feyenoord: Timon Wellenreuther, Jordan Lotomba, Thomas Beelen, Dávid Hancko, Hugo Bueno, Chris-Kévin Nadje, In-Beom Hwang, Quinten Timber, Ibrahim Osman, Ayase Ueda, Igor Paixão. Allenatore: Priske.

Girona: Paulo Gazzaniga, Arnau Martinez, David López, Daley Blind, Miguel Gutierrez, Viktor Tsigankov, Ivan Martin, Yangel Herrera, Bryan Gil, Yaser Asprilla, Abel Ruiz. Allenatore: Michel.

Orario e dove vederla in tv

Girona-Feyenoord si gioca alle ore 18:45 di mercoledì 2 ottobre per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. Il canale di riferimento sarà Sky Sport (253). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.