Girona, Michel non ci sta: «Il Var ha sbagliato ancora, sul Real...»

Le parole di Michel, allenatore del Girona, dopo il pareggio per 0-0 contro la Real Sociedad. Tutti i dettagli

Michel ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 del Girona contro la Real Sociedad in Liga.

PAROLE – «Il gol annullato a Yangel Herrera è un chiaro errore del VAR perché è arrivato dopo oltre 40 secondi e tre giocate. Non si può intervenire su una cosa accaduta più di 40 secondi prima, altrimenti se si inizia a riavvolgere il nastro ci sono molte azioni che andrebbero sanzionate. Non ho insultato o mancato di rispetto a nessuno né sono saltato in campo. Ho solo chiesto spiegazioni per un fallo, la reputo una punizione eccessiva. Blind squalificato per il Real? Mi ha detto di aver semplicemente chiesto all’arbitro come mai avesse aggiunto solo due minuti».