Giulini elogia Ranieri: «Determinante per la salvezza del Cagliari. Ecco cosa mi diceva sempre Claudio»

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, nella giornata odierna ha rilasciato delle dichiarazioni sull’ex tecnico dei rossoblù Claudio Ranieri

Tommaso Giulini questa mattina ha parlato come ospite di una trasmissione in onda su Radio Serie A. Il presidente del Cagliari ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni sull’ex tecnico dei rossoblù Claudio Ranieri – ora alla guida della Roma (per la terza volta!). Le sue parole:

CLAUDIO RANIERI – «Anche lo scorso anno qualche giorno prima delle partite prima di salvarsi il mister Ranieri è stato fondamentale per la resurrezione. Il mister mi diceva che voleva fare tutto il possibile. Solo lui e io sappiamo com’era vivere quei giorni prima, sapendo già che dovesse andare via ma con la sua parola che voleva ottenere la salvezza. La vittoria di Sassuolo è stata molto importante».

