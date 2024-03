Juve Genoa, Giuntoli: «Ritiro? Decisione condivisa dai giocatori»

Cristiano Giuntoli ha concesso un’intervista a Sky Sport prima di Juve Genoa.

RITIRO E JUVE GENOA – «E’ stata un’idea che abbiamo fatto col mister e abbiamo condiviso con i ragazzi. Siamo stati molto contenti di stare insieme. Alla fine siamo stati una serata in più insieme. Volevamo rimarcare il fatto che per noi questa è una partita molto importante perché ci permetterebbe di consolidare la posizione, provare come dice il mister di arrivare almeno secondi. Sarebbe importante fare risultato, quindi siamo tutti convinti che possa essere servito. Vediamo»

RUGANI E I RINNOVI – «Abbiamo un grande rapporto con i ragazzi e il loro entourage, parliamo spesso. Rugani è un ragazzo straordinario, è alla Juve da tanti anni, un grande calciatore, per noi è un valore aggiunto».